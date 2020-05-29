Расписание прогулок для москвичей появилось и на Яндекс.Картах

Расписание прогулок для жителей столицы появилось в приложении «Яндекс.Карты». Чтобы посмотреть график, нужно кликнуть на дом или ввести его адрес.

При этом сервис предупреждает, что пользователям лучше уточнять актуальную информацию на официальном сайте главы города mos.ru, где расписание появилось раньше.

Источник фото: yandex.ru/maps

По такому графику москвичи могут совершать прогулки с 1 июня в радиусе двух километров от дома. Такой эксперимент решили провести власти столицы с 1 по 14 июня. Гулять запрещено только зараженным коронавирусом или ОРВИ. Прогулки могут изменить или совсем отменить.

Гулять можно будет каждому три раза в неделю с девяти утра до девяти вечера, пропуск не нужен, достаточно иметь при себе паспорт, регистрацию или договор аренды (или их фото).

С понедельника также начнут работать все магазины и предприятия бытовых услуг, которые не требуют долгого контакта с клиентом. Заработает городской велопрокат при условии, что клиент пользуется перчатками. Только для спортсменов откроют стадионы.