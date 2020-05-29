Расписание прогулок для москвичей появилось и на Яндекс.Картах
При этом сервис предупреждает, что пользователям лучше уточнять актуальную информацию на официальном сайте главы города mos.ru, где расписание появилось раньше.
По такому графику москвичи могут совершать прогулки с 1 июня в радиусе двух километров от дома. Такой эксперимент решили провести власти столицы с 1 по 14 июня. Гулять запрещено только зараженным коронавирусом или ОРВИ. Прогулки могут изменить или совсем отменить.
Гулять можно будет каждому три раза в неделю с девяти утра до девяти вечера, пропуск не нужен, достаточно иметь при себе паспорт, регистрацию или договор аренды (или их фото).
С понедельника также начнут работать все магазины и предприятия бытовых услуг, которые не требуют долгого контакта с клиентом. Заработает городской велопрокат при условии, что клиент пользуется перчатками. Только для спортсменов откроют стадионы.