Расписание магаданского пункта экспресс-тестирования на COVID-19 изменили

Один из пунктов экспресс-тестирования на ковид, открывшихся на днях в Магадане, увеличил время работы. Об этом сообщила «Магаданская правда» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области.

Два пункта экспресс-тестирования открылись в городе 29 января. Один из них, расположенный в амбулаторном отделении поликлиники на улице Болдырева, 8, работал всего 2,5 часа по будням в рабочее время, чем были недовольны местные жители, пояснил Infox.ru.

Теперь время работы пункта увеличили — он будет функционировать в будние дни с 9:00 до 19:00, в субботу с 11:00 до 15:00, а в воскресенье с 11.00 до 14.00.