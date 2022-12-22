Общество 22 декабря 2022, 10:12 Распад СССР не был неизбежен — депутат Никонов Депутат Никонов: развал СССР не был неизбежен, это результат действия верхов РИА «Новости»

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Распад Советского Союза не был неизбежным. К этому привели действия небольшого количества руководителей страны, заявил РИА «Новости» первый замглавы комитета по международным делам Госдумы Вячеслав Никонов.

«Союз нужно было сохранить. Он был формой существования России и нашей общей Родиной», — выразил уверенность депутат.

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Сейчас реставрировать проект Советского Союза невозможно ни под каким названием, подчеркнул Никонов. Он указал на то, что ход истории невозможно изменить. По его мнению, дату образования СССР следует использовать для изучения прошлого. Ежегодно в этот день можно было бы проводить научные конференции, предложил собеседник агентства.

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СССР существовал с 1922 по 1991 год. Сто лет со дня его образования исполнится 30 декабря. Никонов убежден, что развал государства произошел вследствие действия его руководства.