06 мая 2023, 19:53
Раскрывшие покушение на Прилепина полицейские получат награды
Глава МВД Колокольцев решил наградить полицейских, раскрывших покушение на Прилепина
Сотрудники полиции, отличившиеся при раскрытии покушения на писателя Захара Прилепина в Нижегородской области, получат награды. Такое решение принял глава МВД Владимир Колокольцев, сообщили в ведомстве.
Благодаря работе трех участковых подполковника полиции Екатерины Сиротиной, майора полиции Александра Соколова и лейтенанта полиции Дмитрия Воеводина по горячим следам удалось поймать ранее судимого мужчину, который мог быть причастен к теракту.
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Его схватили возле лесного массива и доставили в отдел полиции
«Приказ о награждении отличившихся сотрудников ведомственными наградами будет подписан Министром внутренних дел Российской Федерации в ближайшее время», — сообщили в МВД.
Ранее стало известно, правоохранители задержали второго подозреваемого. По предварительным данным, мужчину также схватили в лесополосе во время обследования окрестных лесов.
В результате теракта погиб водитель писателя Александр Шубин. Сам Прилепин пострадал, ему потребовалась операция.
МВД РФ
Полиция
Покушение на Захара Прилепина
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