Общество 20 июля 2023, 16:29 Раскрываемость убийств в России достигла исторического максимума МВД России сообщило об историческом максимуме показателя раскрываемости убийств Pxhere

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Раскрываемость убийств и покушений на убийство в России достигла исторического максимума. Она составила 99%. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

Она отметила, что правоохранительные органы раскрывают более 90% случаев причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. Кроме того, за первое полугодие 2023 года зарегистрировали на 2% меньше преступлений, чем за первые шесть месяцев прошлого года.

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«Прoфессиональная и эффективная работа органов внутренних дел по раcкрытию преступлений, в том числе тяжких и особo тяжких, приносит результаты. К примеру, раcкрываемость убийств и покушений на убийство доcтигла исторического максимума и составила 99%», — подчеркнула Волк.

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев ранее предложил включить все частные камеры на улицах Москвы в систему «Безопасный город» и предоставить ФСБ и МВД доступ к ним.