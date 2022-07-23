Раскрыты запасы иномарок в России

Запасов автомобилей иностранных марок в России хватит еще на срок от трех до шести месяцев, но они подходят к концу. Об этом РИА «Новости» сообщил автоэксперт Игорь Моржаретто.

По его словам, позиции европейских автомобилей активно старается замещать Китай, также корейские машины все еще собирают в Калининграде.

«Запасы автомобилей подошли к концу, у многих дилеров такая ситуация или уже нет машин. По разным данным, через три или шесть месяцев иностранных машин не останется», — заявил он.

Автоэксперт напомнил, что после начала специальной операции на Украине многие западные бренды автомобилей приостановили работу в России, а из-за рубежа машины также практически не привозят.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал стремиться к технологическому суверенитету в автомобильной промышленности. Помимо этого, российский лидер отметил, что сотрудники автомобильных производств не должны потерять работу.