Раскрыты запасы иномарок в России
Автоэксперт Моржаретто: запасов иностранных автомобилей в России хватит на 3-6 месяцев
Запасов автомобилей иностранных марок в России хватит еще на срок от трех до шести месяцев, но они подходят к концу. Об этом РИА «Новости» сообщил автоэксперт Игорь Моржаретто.
По его словам, позиции европейских автомобилей активно старается замещать Китай, также корейские машины все еще собирают в Калининграде.
«Запасы автомобилей подошли к концу, у многих дилеров такая ситуация или уже нет машин. По разным данным, через три или шесть месяцев иностранных машин не останется», — заявил он.
Автоэксперт напомнил, что после начала специальной операции на Украине многие западные бренды автомобилей приостановили работу в России, а из-за рубежа машины также практически не привозят.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал стремиться к технологическому суверенитету в автомобильной промышленности. Помимо этого, российский лидер отметил, что сотрудники автомобильных производств не должны потерять работу.