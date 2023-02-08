Эксклюзив 08 февраля 2023, 16:06 Раскрыты уникальные свойства российского беспилотника ТрАМП Эксперт по безопасности Насонов: беспилотник ТрАМП отличается от дронов-камикадзе Пресс-служба Минобороны

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Созданный в России беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа ТрАМП может развивать скорость до 200 километров в час и при этом быть бесшумным. Он также отличается от дронов-комикадзе. Об этом заявил в разговоре с «360» эксперт по безопасности, член КС Росгвардии Роман Насонов.

«В отличие от всех существующих БПЛА, ТрАМП — это не совсем беспилотник. Это платформа, на этой платформе можно набирать любую необходимую комплектацию для исполнения той или иной задачи. Это некий робот, весьма удобный и с неплохими характеристиками», — объяснил эксперт.

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По его словам, БПЛА может беззвучно летать на высоте до трех тысяч метров и развивать скорость почти до 200 километров в час.

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«Его разработали в России, мы ни у кого не скопировали», — подчеркнул он.

Насонов отметил, что беспилотник нужно еще будет дорабатывать, тестировать и только потом отправлять на поле боя.

«Он не дрон-камикадзе, который после выполнения задачи погиб. ТрАМП качественно сбросил взрывное устройство, уничтожил объект, и его нет (улетел — прим. ред.)», — добавил собеседник «360».

По его мнению, беспилотник пригоден и для гражданских целей. Например, БПЛА можно использовать в качестве доставщика органов для больных людей.

Ранее стало известно, что транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП разработали в России. Он будет использоваться для доставки грузов до 250 килограммов.