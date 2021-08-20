Раскрыты способы спасти детей от чрезмерного увлечения гаджетами

Современные дети практически все свое время проводят со смартфонами в руках, чем вызывают беспокойство родителей. Но просто отбирать гаджет у ребенка бесполезно и даже опасно. О том, почему дети проводят все свое свободное время в Сети и как их вернуть в реальный мир рассказал в интервью «360» главный психиатр Московской области Антон Масякин.

Специалист рассказал, что до семи лет ребенок полностью повторяет поведение своих родителей. Поэтому взрослым прежде всего стоит обратить внимание на себя, как часто они появляются с телефоном в руках перед своим чадом. Некоторые предпочитают вообще не заниматься своими детьми и суют им в руки планшет или смартфон, чтобы они не мешали. Все это может привести к формированию опасной зависимости.

«Гаджетомания появляется не просто так, это внутренние проблемы ребенка или проблемы в семье, когда ему не уделяют внимания», — сказал Антон Масякин.

Он подчеркнул, что просто отбирать гаджет не стоит. Особенно, когда стадия зависимости уже запущена. Ребенок просто найдет себе другое вредное увлечение, чем окончательно испортит себе жизнь.

«Как правило, если мы посмотрим на жизнь людей, страдающих от алкоголизма и наркомании, то мы увидим, что до употребления у них были другие формы зависимости», — поделился специалист.

Но и чрезмерное увлечение гаджетами к хорошему тоже не приведет. В качестве примера, Антон Масякин привел исследования китайских врачей. Они выяснили, что сегодня у 23% подростков в стране проблемы со зрением из-за постоянного сидения в смартфонах. Кроме того, это приводит к плохой осанке.

При попытке родителей забрать у ребенка гаджет нарушится контакт, который важно сохранить для помощи.

Врач пояснил, что выход из ситуации простой. Нужно ввести ограничение на использование смартфона, не только для ребенка, а для всей семьи. К примеру, не пользоваться смартфоном во время прогулок, не включать его после 19:00 или во время совместного ужина. Это приведет к совершенно другой ситуации, чем просто отобрать гаджет.

«Если ребенок начинает капризничать, то ему надо предложить замену для того, чтобы занять его свободное время. Здесь важна работа родителей. Это могут быть совместные прогулки, занятия спортом. Ребенку нужно показать, что есть альтернатива. Делать это необходимо на ранних стадиях», — поделился Антон Масякин.

Он отметил, что если сами родители справиться не могут, а ситуация выходит из-под контроля, то лучше показать ребенка психологу, который скорректирует его поведение.

«Я в основном сталкиваюсь с серьезными проблемами, когда на какой-то стадии процесс запустили. Родители объясняют это тем, что зарабатывают деньги, поэтому так получилось. Но когда они приходят за помощью к специалистам, то сильно жалеют об упущенном времени», — добавил эксперт.

Если у ребенка или подростка есть чрезмерное увлечение играми, то его можно сводить на пейнтбол, чтобы он мог пострелять, в квеструм, если он предпочитает разгадывать загадки. Главное, найти альтернативу в реальности, чтобы ребенок почувствовал, что она лучше, чем-то, что предлагает виртуальный мир.