Раскрыты секреты правильной уборки во время пандемии

Во время пандемии коронавируса необходимо проводить регулярную дезинфекцию в доме. Об этом заявил врач-дезинфектолог Николай Дубинин. Он раскрыл некоторые секреты, которые помогут провести уборку более тщательно, написал Life.

Эксперт заявил, что если в помещении находился больной коронавирусом, то необходимо обязательно продезинфицировать поверхности всей мебели.

«Неоспорима контактная передача вируса. То есть, если в помещении или на отдельном рабочем месте был больной, чихал и кашлял, трогал все вокруг в течение нескольких часов, то это означает, что есть существенный риск заразиться коронавирусом для следующего посетителя. Поэтому уборку нужно начинать с контактных поверхностей. Это двери, дверные ручки, столы, подлокотники, санузел целиком», — пояснил Дубинин.

Он добавил, что убираться следует не бытовой химией, а специальными дезинфектантами из перечня Роспотребнадзора. В основном для обеззараживания поверхностей применяют четвертичные аммониевые соединения. Эти препараты не имеют запаха и побочных эффектов, но если хочется немного сэкономить, то можно использовать более дешевые, хлорорганические соединения, заключил дезинфектолог.