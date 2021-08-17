Раскрыты самые популярные специальности в колледжах Петербурга

Председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская заявила, что Северная столица остается флагманом среднего профессионального и общего образования в России. Самая популярная специальность в колледжах, которую выбирают абитуриенты сегодня, это IT-сфера. Об этом написали «Невские новости».

В этом году конкурс составил от трех до восьми человек на место. В 2020 году он был до 15 человек на место. Это связано с тем, что в 2021-м на 38% увеличены контрольные цифры приема, поэтому количество человек на место сократилось.

Еще одной популярной среди абитуриентов стала профессия учителя. Но не просто учителя какого-то конкретного направления, а преподавателя начальных классов.

«Самая востребованная профессиональная сфера у абитуриентов — преподаватели начальных классов. В этом году спрос абитуриентов в эту сферу превысил в четыре раза по сравнению с прошлым годом», — добавила Путиловская.