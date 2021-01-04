Раскрыты райдеры Пугачевой и Шнурова

«У нас были небольшие сложности с райдером „Ленинграда“ — не столько технические, сколько по организационно-бытовым делам. Некоторые пункты меня удивили. Например, они прописали штрафы за неправильно поданный транспорт», — поделился Морозов.

Собеседник добавил, что на фестиваль не получилось пригласить Примадонну, так как она певица с большими запросами и выполнить ее требования очень сложно. По его словам, Пугачева сейчас не концертирующая артистка, поэтому под каждое выступление ей нужно собирать коллектив музыкантов. Это процесс дорогостоящий и занимает не один месяц. Делать это ради одного выступления в Дубае экономически невыгодно.

Морозов подчеркнул, что пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по концертной индустрии.

«Потери очень большие. <…> Сама профессия артист предполагает очень большие расходы», — объяснил промоутер.

Год назад СМИ сообщили, что выступление «Ленинграда» стоит 150 тысяч долларов. Если от аэропорта до места концерта ехать далеко, то музыкантам подают вертолет, а ночуют они только в пятизвездочных отелях.