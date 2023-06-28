Общество 28 июня 2023, 07:31 Стали известны подробности о бизнес-империи Пригожина в Петербурге «Фонтанка» раскрыла, какие активы остались у главы ЧВК «Вагнер» Пригожина в Петербурге РИА «Новости»

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Больше всего глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин получает доходов от подрядов на армейские поставки провизии. Об этом написало издание «Фонтанка», описав бизнес-империю Пригожина в Петербурге.

Известно, что средняя стоимость одной «сутодачи» (количество продовольствия, которое положено для питания одного военного в сутки — прим. ред.) — 258 рублей. Издание подсчитало, что после 16 лет сотрудничества и при общем количестве военнослужащих предприятия питания Пригожина в общей сложности могли получить 1,5 триллиона рублей. По данным СМИ, предприниматель имеет активы в области медиа и гостиничном бизнесе.

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Накануне российский президент Владимир Путин заявил, что государство финансировало ЧВК «Вагнер». По его словам, с мая 2022-го по май 2023 года частная военная компания получила более 86 миллиардов рублей.

Путин отметил, что «Конкорд» Пригожина заработал 86 миллиардов рублей. Группая компаний поставляла продукты питания. Глава государства понадеялся, что «никто ничего не украл или украл поменьше».