04 марта 2023, 23:48
Раскрыты подробности бесед экспертов Роскосмоса и НАСА
Инженер НАСА Пози: Россия и США регулярно обсуждают безопасность в космосе
Представители космических агентств США и России проводят регулярные встречи, на которых обсуждают безопасность космических аппаратов и меры по ее поддержанию. Об этом РИА «Новости»рассказал инженер НАСА Джон Пози.
Он отметил, что сообщество Международной космической станции представляет собой партнерство с участием различных стран, среди которых и Роскосмос.
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«Мы регулярно встречаемся, чтобы поделиться подробностями о том, что происходит с кораблями, о существующих рисках и тому подобных вещах. На этих встречах поднимаются разные вопросы», — сказал собеседник издания.
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По словам Пози, встречи с членами сообщества МКС проходят регулярно, а по мере приближения ракетных пусков их собирают ежедневно.
Пилотируемый космический корабль Crew Dragon прибыл на Международную космическую станцию 3 февраля. В составе экипажа корабля находился российский космонавт Андрей Федяев. Он стал вторым российским космонавтом, который отправился на МКС на борту Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов России и США.
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