Раскрыты новые схемы обмана пенсионеров мошенниками

Если раньше мошенники предпочитали ходить по квартирам, то теперь из-за пандемии они звонят по телефону или присылают SMS-сообщения. Чаще всего они сообщают о доплатах к пенсии, материальной помощи на покупку лекарств, подарках к Рождеству и других способах обмана.

Под предлогом начисления средств они просят пожилых россиян продиктовать данные банковской карты. В результате пенсионеры лишаются всех сбережений. Есть и более тонкие методы, когда на телефон приходят SMS-сообщения о скидочном купоне. Для того чтобы им воспользоваться, нужно ответить на номер ответным сообщением или перечислить небольшую сумму по указанным реквизитам.

«Как правило, суммы при таком способе мошенничества символические — 100−500 рублей, но это тоже неприятно, особенно для людей пожилого возраста, доходы которых ограничены», — рассказал ведущий юрист объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин.

Так как многие пенсионеры уже знают о способах обмана, когда выманивают данные карты под различными предлогами, мошенники нашли новый способ. Теперь они звонят с просьбой проверить работоспособность карты. Для этого нужно перечислить небольшую сумму на неизвестный счет, с которого она потом вернется. Естественно, деньги никто возвращать не планирует.

Продолжают ходить по домам только охотники за чужой недвижимостью. Под видом безобидной бумаги вроде социологического опроса, обхода жильцов и тому подобных пенсионеру могут подсунуть на подпись дарственную на квартиру. Пожилым людям важно помнить, что оставлять свою подпись можно только после консультации с юристом, под каким бы предлогом ни предлагали расписаться в документе.

Также важно получать информацию только из официальных источников. Есть сайты государственных структур, горячие линии и МФЦ, где можно узнать о дополнительных выплатах. Все необходимые номера нужно занести в телефонную книгу, а звонки с неизвестных номеров просто игнорировать. Если все же незнакомцы сообщили о каких-то льготах, дополнительных выплатах или скидках, то лучше перепроверить эту информацию.