Раскрыты наиболее популярные схемы интернет-мошенников в 2019 году

Чаще всего в 2019 году киберпреступники обманывали своих жертв с помощью телефонных звонков якобы от банков или использовали программы-шифровальщики. Об этом рассказал антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

Мошенники звонили жертвам и представлялись сотрудниками банка. Они заявляли о подозрительной транзакции и просили подтвердить данные банковской карточки или информацию от входа в онлайн-банк.

«Сама схема телефонного мошенничества известна уже давно, последний всплеск наблюдался в 2013–2014 годах. Однако в этом году произошел новый „скачок“. Связано это может быть с тем, что в распоряжении злоумышленников появилось много данных о пользователях, и они научились их монетизировать», — заявил Галов РИА «Новости».

По его словам, трендом этого года стало увеличение объема скама или онлайн-мошенничества. Юзеру предлагают поучаствовать в опросе или акции, в результате которых он якобы может оказаться победителем и получить денежный приз. Однако до этого момента пользователь должен заплатить. Мошенники обычно просят внести небольшой взнос — около 200 рублей. В итоге человек естественно не получал никакого выигрыша и терял свои деньги.

«Только за вторую половину 2019 года в русскоязычном сегменте интернета мы зафиксировали стремительный рост попыток перехода наших пользователей на скам-ресурсы — больше чем в 13 раз. Если в 2018 году это количество составляло 2,7 миллиона попыток, то в этом году равняется уже 36,7 миллиона», — добавил Галов.

Кроме того, набирает обороты и распространение шифровальщиков — программ-вымогателей. Так, киберпреступники выбирают организации, которые готовые платить большие суммы для восстановления собственных данных.

«Только в этом году мы обнаружили шифровальщика, который использует уязвимость в Windows, и за восстановление данных мошенники требуют выкуп в биткоинах», — уточнил представитель «Лаборатории Касперского».

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