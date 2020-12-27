Раскрыты лучшие секреты обольщения мужчин

В первую очередь важно создать образ, в который влюбится человек. Поэтому девушка должна воспользоваться всем, что покажет ее с лучшей стороны. Внешний вид должен быть идеальным. Ни в коем случае нельзя надевать мятую одежду, выходить на улицу с грязными волосами или неаккуратным макияжем. Одежда не должна быть вульгарной, напротив, важно предстать в романтичном и нежном образе.

Искусство обольщения мужчин можно сравнить с игрой кошки с мышкой. Женщина должна чередовать свое отношение к представителю противоположного пола, советуют пикап-тренера. Сначала стоит показывать заинтересованность в молодом человеке, а потом на время превратиться в холодную и недоступную. Это значит, что при проявлении симпатии со стороны мужчины женщине лучше отстраниться от него. Такое поведение слегка поразит избранника, но в тоже время появятся интерес и азарт.

Помимо этого, важно следить за своими движениями, которые должны быть легкими и плавными. Основной упор нужно сделать на женственную походку от бедра. Девушка не должна быть развратной или вульгарной, ни в коем случае нельзя садиться на колени к мужчине или близко прижиматься к нему. Эффект принесет легкое, словно случайное, прикосновение к руке. Еще можно поиграть с волосами, накручивая прядь, или положить одну ногу на другую, немного приоткрывая колени, пишет издание.