Раскрыты любимые номера телефонных мошенников

Телефонные мошенники для обмана используют номера, которые похожи на банковские. Свою жертву они вводят в заблуждение еще до начала разговора. Об этом радио Sputnik рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

«Мошенники чаще всего подбирают номера, очень похожие на оригинальные телефоны, с которых звонят из банков. Это может быть московский городской номер или номер того региона, где представлен банк. Такой телефон отличается на одну цифру или цифры все те, но их меняют местами. Это делается, чтобы визуально человеку показалось, что звонит ему оригинальная организация», — объяснил Сизов.

По словам специалиста, подделать практически номер сейчас совсем несложно. Повторить не получится только оригинальные номера банковских кол-центров, подчеркнул Сизов.

«Современные технологии не требуют регистрации номера или выкупа его у абонента. Сегодня подмена телефонных номеров для мошенников достаточно простое мероприятие», — обратил внимание собеседник.

Он добавил, что у мошенников есть проблемы с подделкой номеров кол-центров кредитных организаций, потому что правительство и ЦБ РФ обеспечило их защиту.

Ранее начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский рассказал, что в 2020 году телефонные мошенники похитили у 54-летней россиянки рекордную сумму денег — 400 миллионов рублей.