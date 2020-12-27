Раскрыты каналы поставки фальшивого золота российским торговцам ювелиркой

Фальшивая ювелирка попадает на прилавки российских магазинов через открытые границы со странами-партнерами по ЕАЭС. Об этом рассказал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Продажа изделий с фальшивым клеймом, так называемый вброс, — колоссальная проблема российского рынка, да и не только российского. Это изделия сомнительного качества: не золото, а позолоченная медь, серебро или железо. <…> Огромное количество контрафакта сейчас попадает на наш рынок через открытые границы со странами-партнерами по ЕАЭС», — приводит РИА «Новости» слова Моисеева.

Заместитель министра напомнил, что между странами ЕАЭС действует соглашение о взаимном признании клейм. Оно позволяет вести требование о наличии электронной маркировки ювелирных изделий. Россия воспользуется этим со следующего года. Запуск системы маркировки ювелирки состоится 1 января 2021 года. Российские предприниматели уже начали к ней подключаться.

С нового года все ювелирные изделия в РФ будут продавать со специальным штрихкодом. По нему можно получить всю информацию об изделии, включая месторождение драгоценных металлов и камней, из которых сделали украшение. Моисеев уверен, что маркировка вызовет бум легальных продаж в стране, как это уже было с шубами.