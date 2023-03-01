Общество 01 марта 2023, 03:06 Раскрыты главные комплексы российских мужчин Психолог Назоева: чаще всего мужчины комплексуют по поводу роста и размера полового члена Pxhere

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Мужчины в России чаще всего комплексуют по поводу невысокого роста и размера полового члена. В этом убеждена психолог Светлана Назоева. В беседе с Life она раскрыла главные страхи сильного пола.

По словам Назоевой, переживания мужчин по поводу роста и размера пениса абсолютно безосновательны. Женщины не считают эти параметры приоритетными, хоть и обращают на них внимание, добавила психолог.

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Еще один распространенный мужской комплекс, который мешает им построить крепкие отношения, заключается в переживаниях по поводу финансовой и карьерной несостоятельности. При этом, по словам Назоевой, большинство женщин редко рассматривают эти параметры партнера в качестве определяющего критерия оценки личности. Она отметила, что счастливых браков и отношений полно и с абсолютно обычными и заурядными мужчинами, а вот богатые и знаменитые часто бывают несчастливы.

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Психолог посоветовала мужчинам меньше переживать по поводу внешности. Женщины, по ее словам, первоначально оценивают энергетику, характер и личность потенциального избранника.

Последний популярный мужской комплекс — это «быть вторым». Этот страх никакого научного обоснования не имеет, поскольку существует множество примеров счастливых отношений, которые начались после расставания женщины с первым партнером.

Многим мужчинам достаточно сложно говорить о своих чувствах. Причина у такого поведения заключается в том, что мужчинам с детства запрещают плакать, переживать и бояться. Из-за этого в будущем они становятся малоэмоциональными и скованными в проявлении чувств, считает психолог Александра Миллер.