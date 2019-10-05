Раскрыты детали поправок в ПДД из-за электросамокатов и гироскутеров

Сова на гироскутере удивила иностранцев Подробнее

По его словам, владельцев таких транспортных средств обяжут ездить по велосипедным дорожкам или тротуарам со скоростью не более 20 километров в час. Передвигаться по проезжей части тоже будет можно, но только в правом ряду.

Сейчас документ находится на рассмотрении в ГИБДД. Кроме того, новые поправки пока только обсуждаются, рассказал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

Инициативу поддержал член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев, который уверен, что новые поправки к ПДД действительно необходимы.

«Сегодня, когда пользователь электросамоката сбивает пешехода, взыскать с него компенсацию ущерба за полученную травму можно только в рамках Гражданского кодекса, обратившись в суд с иском», — пояснил он.

Кроме перечисленных под понятие СИМ попадут сигвеи, моноколеса, электросамокаты и обычные самокаты. Какое наказание будет грозить нарушителям правил пока неизвестно.