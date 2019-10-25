Раскрыты детали новой системы накопительной пенсии

Финальный проект реформы накопительной пенсии подготовили российские власти. Он призван модернизировать замороженные с 2014 года пенсионные накопления. В ближайшее время документ будет опубликован для публичного обсуждения.

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Новая пенсионная система предварительно названа «гарантированный пенсионный план» (ГПП). Профильные ведомства трудятся над ним уже три года, начиная с 2016. Минфин и Центробанк до сих пор работают над моделью новой пенсионной системы, так как предыдущую идею — систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) — не поддержал президент России Владимир Путин, уточнил РБК.

Теперь план переписали так, что участие в пенсионной реформе предполагается сугубо добровольное. Основная цель реформы — выстроить такой механизм, при котором граждане смогут за счет личных взносов с зарплат в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) копить на будущую пенсию. Размер взносов при этом может быть любым.

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Чтобы принимать участие в новой пенсионной программе, граждане должны будут добровольно выбрать один из двух способов. Появится возможность самостоятельно и по доброй воле подать заявление через портал госуслуг, либо предоставить письменное согласие своему работодателю на участие в системе, и после этого отчисления на пенсию перейдут в зону ответственности бухгалтерии предприятия, где трудоустроен россиянин.

В заявлении должны будут указаны основные для любого гражданина сведения: анкетные данные и СНИЛС. Ожидается, что в этом же заявлении работник выберет и укажет негосударственный пенсионный фонд (НПФ), с которым он желает сотрудничать и обязательно размер взноса, который ежемесячно будет отчисляться в НПФ.

Предполагается, что после выхода на пенсию (а точнее, при достижении пенсионного возраста) россиянин будет получать выплаты из сделанных ранее накоплений. Они будут длиться 15 лет. Согласно другому предложению, платить пенсионеру будут в течение срока, равного периоду дожития.