Раскрыты данные экспертиз по делу о гибели группы Дятлова

Туристы на перевале Дятлова погибли от замерзания, переохлаждения и травм, полученных от давления снега при сходе лавины. О тайне Северного Урала 1959 года рассказал заместитель начальника управления генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков на пресс-конференции kp.ru.

Все походники, кроме Золотарева, Дубининой и Тибо-Бриньоля, скончались от замерзания и переохлаждения. Травмы у них характерны для телесных повреждений групп туристов, которые попадают в лавину.

«Исследования, анализ и обобщение этих признаков были проведены в 1970-1980-х годах, в 1959 году этих исследований еще не было. Соответственно, тогда эксперты не могли опираться на эти данные. Сейчас эти исследования есть», — отметил Курьяков.

По его словам, проведены сравнительные характеристики каждой травмы.

Однако у Золотарева были сломаны ребра. Эксперты объяснили его ранения на примере теннисного шарика.

«Когда определяются телесные повреждения, общее правило следующее: в месте приложения силы и происходит деформация костей, тканей. Куда мы нажимаем, там и деформация», — добавил Курьяков.

Однако в таком случае не понятно, почему у Золотарева повредились ребра. Поэтому заместитель начальника управления предложил условно взять шарик и создать опоясывающую нагрузку. Тогда пролом будет не в месте приложения силы, а с обратной стороны. Значит, если сверху на человека давило три-четыре метра снега, а это примерно 500 тысяч килограммов, телесные повреждения должны быть с обратной стороны.

«Вот они с обратной стороны у всех и были. И когда эксперты по этому признаку посмотрели на травмы, все встало на свои места. Они сделали вывод, что травмы причинены давлением обтекающей силы», — подытожил Курьяков.

Ранее стали известны причины гибели дятловцев. Группа покинула палатку через разрезы и отдалилась от нее на 50 метров, к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины и туристы все сделали правильно, отметил замначальника. Когда дятловцы развернулись, они палатку не увидели. Тогда видимость была 16 метров.

По данным Генпрокуратуры, после этого туристы продолжили спускаться и разожгли костер. После чего лыжники вновь попытались вернуться и найти палатку, но замерзли. На улице температура опустилась до 40–45 градусов.

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в феврале 1959 года у горы Холатчахль и безымянной высоты (905 метров) на Северном Урале. Все они были лыжниками туристического клуба Уральского политехнического института из Свердловска (ныне — Екатеринбург).