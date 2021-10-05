Раскрыта цель создания нового города в Приморье

Город Спутник создается, чтобы на Дальнем Востоке появилось самое современное и комфортабельное городское пространство. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Ни в коем случае Спутник не будет тем, что называют „человейником“. Цель Спутника — стать самым комфортабельным и современным городским пространством на Дальнем Востоке России», — сказал Чекунков РИА «Новости».

По его словам, площадь Спутника будет более тысячи гектаров. На этой территории создадут тематические кварталы стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

«И таким образом Спутник будет центром современной архитектурной мысли Азиатско-Тихоокеанского региона», — отметил Чекунов.

Соглашение о создании Спутника было подписано Минвостокразвитием, правительством Приморского края, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, ВЭБ.РФ и ООО «ПроГород» во время ВЭФ-2021.

Новый город должен появиться в менее чем 30 километрах от Владивостока, он будет построен на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская». В городе будут проживать около 300 тысяч человек, для них возведут 2,8 миллиона квадратных метров жилья.