Раскрыта тайна поручня эскалатора, который движется быстрее лестницы в метро

Одна из версий, почему поручень уезжает вперед, гласит, что так сделали для того, чтобы будить заснувших стоя на эскалаторе пассажиров метро. В реальности все оказалось совсем не так.

Лестничное полотно приводит в движение электрический двигатель, а резиновый поручень — приводной блок. Этот блок со временем изнашивается и уменьшается в диаметре, поэтому его изначально производят с небольшим запасом рабочего ресурса, то есть больше на 2%. Убегающий вперед поручень говорит о том, что приводной блок новый. Если поручень отстает от лестницы, значит, пришла пора менять агрегат.

Никакого другого объяснения разницы в скорости поручня и лестницы эскалатора быть не может. Инженеры придумали такое решение, чтобы облегчить работу техников, которые обслуживают оборудование.

Иногда разницу в скорости ступенек и поручня закладывают при производстве эскалатора специально для безопасности, чтобы отклонить тело пассажира вперед при движении вверх и назад — при движении вниз. Это применимо лишь на незагруженных эскалаторах в торговых центрах. В метро так делать нельзя из-за большого скопления людей.