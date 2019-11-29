  • Раскрыта схема получения заброшенных дачных участков

    29 ноября 2019, 03:28

    Валерия Шафирко

    Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие документы нужны для оформления в собственность заброшенного земельного участка. Об этом сообщила газета «Известия».

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    Прежде чем предпринять попытку стать хозяином заброшенного участка, необходимо попробовать найти его владельца. В том случае, если участок расположен на территории садового товарищества (СНТ), нужно обратиться к его председателю. Далее следует заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), рекомендуют эксперты.

    Если данных о принадлежности участка какому-либо объединению нет, то следует обратиться в орган исполнительной власти субъекта России или орган местного самоуправления. Если у участка окажется собственник, то завладеть им получится только по гражданско-правовой сделке.

    Если участок земли никому не предоставлялся и не относится к землям общего пользования членов СНТ, то для его оформления необходимо обратиться в региональный орган исполнительной власти или муниципалитет с заявлением о предоставлении этого участка в собственность или аренду.