Раскрыта причина смерти спикера Госсобрания Алтая Тюленина

Его похоронят в селе Амур Усть-Коксинского района, где он родился. Такое решение приняли его родственники.

Прощание пройдет в местном доме культуры в ближайший вторник, 15 декабря, с 10:00 до 13:00 часов.

Владимир Тюленин занимал пост председателя Государственного собрания на протяжении шестого и седьмого созывов. Депутатом он стал в 2002 году.

Тюленин скончался в воскресенье, 13 декабря, не дожив одного дня до 67-летия. Свои соболезнования родным и близким умершего председателя Госсобрания принес глава региона Олег Хорохордин. Он назвал смерть Тюленина большой утратой для всей республики.