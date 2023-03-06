Общество 06 марта 2023, 04:08 Раскрыта новая схема обмана россиян при покупке iPhone «Известия»: мошенники придумали новую схему обмана россиян при покупке iPhone Pxhere

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Мошеннические каналы с продажей техники якобы от Apple появились в Telegram. Пользователям предлагают приобрести смартфоны по очень выгодным ценам. Однако покупатели вместо радости от дешевой покупки получают разочарование и теряют свои деньги. Об этом сообщили «Известия».

Чтобы усыпить бдительность потенциального покупателя в таких лже-магазинах предлагаются отзывы людей, якобы уже купивших смартфоны. Но если найти тех же самых людей в других соцсетях, то оказывается, что iPhone в Telegram они не покупали. Да и аккаунты, с которых оставляли отзывы, им не принадлежат.

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Чтобы распознать поддельный магазин нужно пристальнее рассмотреть сам канал: продавцы лже-магазинов создают их «на коленке», и не слишком заботятся о контенте. Боты в таких канала довольно небрежно оформлены. Часто там можно увидеть грамматические ошибки или фото низкого качества. Плюс ко всему там всегда ограничен ассортимент товаров, а подписчиков по нескольку раз в день утомляют рассылками о новых завозах и распродажах.

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«В легальных Telegram-магазинах тоже есть акции и скидки, но они разумные и бывают не каждый день, — рассказала руководитель проекта „Народного фронта“ „За права заемщиков“, координатор платформы „Мошеловка“ Евгения Лазарева.

Кроме того, в поддельных магазинах нет пошаговых инструкций о возврате товара или отказе от него. К тому же мошенникам всегда предоплата.

Покупать продукцию Apple рекомендуется в магазинах, которые раньше были партнерами компании, а сейчас привозят гаджеты по параллельному импорту, а также дают гарантию на устройства согласно законодательству. К таким магазинам, в частности, относятся «М.Видео», «Связной», «МТС», re: Store и DNS.