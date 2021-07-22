Раскрыта мошенническая схема с промокодами в Сети

Мошенники стали создавать сайты, похожие на ресурсы с промокодами, предлагающими кэшбэк 50% при переводе с карты на карту. В Сети появилось уже более 100 доменов, которые используют слово promokod. Пользователи не получают кешбэк, зато оставляют аферистам данные банковских карт и код для подтверждения операции.

Как написал Telegram-канал In4security, пользователь попадает на имитирующий платежную систему сайт. Там ему предлагают вести данные двух банковских карт и сумму перевода не более 50 тысяч рублей.

После ввода сведений открывается страница подтверждения трансакции, она имитирует стандартную страницу Сбербанка вне зависимости от того, какая финансовая организация обслуживает карту. Далее человеку предлагают ввести код из SMS. Затем пользователь видит на странице сообщение об ошибке транзакции.

Такие схемы замечены на сайтах promokodon.ru и zapromokod.ru. Всего в июле в Сети обнаружены порядка 120 доменов, которые используют слово promokod. За последние 20 дней мошенники создали еще порядка 20 доменов со словом bankpay.

Глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал газете «Коммерсант», что данная схема известна в профессиональных кругах, но не раскручена. Поэтому широкая аудитория может посчитать ее новой. По его мнению, эта схема может быть успешной в Рунете, ведь скидочно-купонная культура активно развивается в стране.