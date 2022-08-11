Раскрыта маниакальная страсть некоторых людей к селфи

Психолог, кандидат философских наук Марина Майорова объяснила страсть некоторых людей к стремлению постоянно фотографироваться. Об этом она рассказала изданию Lenta.ru.

По словам эксперта, желание постоянно делать селфи свойственно людям с демонстративным, истероидным типом личности. Специалист отметила, что в некоторых странах страсть к селфи изучают на уровне психического заболевания.

Кроме того, желание делать селфи часто возникает у одиноких людей со сложностями в построении отношений.

«Страсть к селфи свойственна и людям с социальной нереализованностью, и тем, кто не достиг сексуальной удовлетворенности», — добавила психолог.

Некоторым, напротив, присущ нарциссизм, самолюбование и самоутверждение за счет внимания посторонних людей.

Другие же любители серфи являются истеричными по натуре. Они не чувствуют к себе интереса и, тем самым, пытаются его восполнить, резюмировала специалист.