Раскрыта формула успешных тренировок в спортзале

Чемпион России по бодибилдингу, эксперт в области фитнеса, тренер Виталий Фатеев в беседе с «Общественной службой новостей» раскрыл формулу успешных тренировок в спортзале.

По его словам, чтобы добиться успеха, необходимо следовать четким правилам и установкам.

В первую очередь Фатеев порекомендовал новичкам пройти медицинское обследование. Если со здоровьем все в порядке, можно приступать к тренировкам.

«Человек должен посещать спортивный зал три-четыре раза в неделю и уделять тренировкам хотя бы час-полтора», — процитировало ИА Nation News слова тренера.

Фатеев обратил внимание на режим питания, который должен соблюдаться строго по плану. Он посоветовал есть не менее четырех раз в день, добавляя в рацион больше витаминов.

В заключение он порекомендовал обратиться к тренеру, который поможет составить план тренировок на все группы мышц.

«Лучше чем-то руководствоваться, чем выдумывать от себя. Даже общих знаний порой недостаточно, чтобы грамотно подстроить под образ жизни тренировки. Самая очевидная рекомендация — обратитесь к тренеру спортивного зала!» — резюмировал тренер.