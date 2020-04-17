Раскрыт возраст заразившихся коронавирусом в России

Большинству пациентов с коронавирусом в России меньше 60 лет — таких 80%. Людей старше 60 лет среди инфицированных — 15%. Еще 5% — дети. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора и главный санитарный врачи РФ Анна Попова.

Ежедневно в российских лабораториях проводят более 100 тысяч исследований. Россия за полтора месяца существенно преуспела в производстве качественных тест-систем. В связи с этим выросло число выявленных случаев заражения, заявила Попова. Об этом написал RT.

Пока, по словам главного санитарного врача, РФ сохраняет медленный и плавный темп прироста заболеваемости. У 45-50% инфицированных болезнь протекает бессимптомно. Попова отметила, что эффект от мер по борьбе с распространением коронавируса уже заметен.

За последние сутки в России зарегистрировали 4070 новых случаев заражения в 81 регионе. Всего в стране вирус подхватили 32 008 человек. Его жертвами стали 273 больных, а 2590 выздоровели.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что пик заболеваемости в столице может наступить через две-три недели.