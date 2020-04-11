Раскрыт возраст новых пациентов с коронавирусом в Москве

47,5% — это совершеннолетние до 45 лет, еще заболевание диагностировали у 5% детей. Меньше случаев COVID-19 за последние сутки обнаружили у пожилых людей — всего 12%. Еще 35,5% — это граждане от 46 до 65 лет.

Всего же за сутки в Москве выявили 1030 новых случаев коронавируса. Судя по данным, которые поступают в штаб ежедневно, пик заболеваемости в столице еще не пройден.

В Подмосковье количество зараженных за сутки увеличилось на 152 человека. Общее количество больных COVID перевалило за тысячу.

Всего, по обновленной информации на 11 апреля, за последние сутки в России подтвердили 1667 новых случаев заражения коронавирусом в 49 регионах. Умерли 12 человек. С учетом новых заболевших наша страна — на 17-м месте по числу зараженных коронавирусом в мире.

Режим самоизоляции власти страны ввели для того, чтобы по максимуму сократить рост числа заболевших.