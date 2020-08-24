Раскрыт способ мошенничества через WhatsApp

У мошенников уже давно сформировался эффективный способ обмана людей — через соцсети или мессенджеры. В большинстве своем преступники пользуются социальной инженерией. В частности, множество подобных обманов происходит в WhatsApp.

Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский сообщил агентству «Прайм», что мошенники для привлечения жертв получаются громкими именами компаний. Например, они пишут сообщения от лица Apple, Google или Facebook и пользуются горячими темами. В частности, пандемией или рассказывают про супервыгодные предложения.

Так, в прошлом году часть людей попалась на «выгодную» акцию. В ней предлагалось 1000 бесплатных гигабайт интернета к десятилетию сервиса.

Лоевский напомнил, что надо насторожиться, если представители компаний спрашивают у вас личную информацию. Речь идет о номере банковской карты или счета, дате рождения и пароле. Эксперт подчеркнул, что официальные лица никогда не будут запрашивать у вас такие данные.

Ранее житель Москвы попал в неприятную историю. На нем числился непогашенный кредит в размере 15 тысяч рублей. Оказалось, что мошенники воспользовались его фотографией с паспортом.