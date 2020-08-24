Раскрыт способ мошенничества через WhatsApp
Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский сообщил агентству «Прайм», что мошенники для привлечения жертв получаются громкими именами компаний. Например, они пишут сообщения от лица Apple, Google или Facebook и пользуются горячими темами. В частности, пандемией или рассказывают про супервыгодные предложения.
Так, в прошлом году часть людей попалась на «выгодную» акцию. В ней предлагалось 1000 бесплатных гигабайт интернета к десятилетию сервиса.
Лоевский напомнил, что надо насторожиться, если представители компаний спрашивают у вас личную информацию. Речь идет о номере банковской карты или счета, дате рождения и пароле. Эксперт подчеркнул, что официальные лица никогда не будут запрашивать у вас такие данные.
Ранее житель Москвы попал в неприятную историю. На нем числился непогашенный кредит в размере 15 тысяч рублей. Оказалось, что мошенники воспользовались его фотографией с паспортом.