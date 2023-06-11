Общество 11 июня 2023, 07:48 Раскрыт состав первого экипажа Российской орбитальной станции ЦПК: два космонавта будут работать на Российской орбитальной станции Pxhere

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Экипаж перспективной Российской орбитальной станции (РОС) будет состоять в первое время из двух космонавтов. Об этом представители Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) сообщили ТАСС.

«Экипаж РОС на начальном этапе будет состоять из двух космонавтов, это означает, что на РОС каждый член экипажа будет иметь более широкий набор обязанностей и областей ответственности, чем на МКС», — рассказали в пресс-службе.

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Там отметили, что это скажется и на подготовке космонавтов. Пилотируемые транспортные корабли будут доставлять экипаж на РОС и возвращать обратно на Землю. Специальные тренировки проведут для подготовки к таким полетам.

Предполагается, что на новой орбитальной станции отработают и технологии для будущих космических полетов. Речь, в частности, идет о миссиях на Марс и Луну. Особое внимание уделят защите людей и оборудования.

Сейчас конструкторы проектируют Российскую орбитальную станцию, они планируют завершить работы уже этим летом.