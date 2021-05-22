Раскрыт секрет резки лука без слез

Чтобы резать лук и не плакать поможет вода. Достаточно набрать ее в рот и не глотать — также подойдут любые другие безалкогольные жидкости. Об этом «Звезде» рассказала диетолог Анна Белоусова.

«Для того, чтобы нарезать лук в салат ножом [или натереть] на терке и не расплакаться, не закраснеть носом, мы просто набираем в рот воду. На самом деле, можно не только воду, я пробовала со всякими разными безалкогольными напитками. Набираем жидкость, не глотаем, режем и не плачем», — отметила она.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина назвала самый безвредный способ приготовления мяса. Она отметила, что и детям, и взрослым лучше всего употреблять его в измельченном виде. Дело в том, что при пережевывании мало кто измельчает мясо до такого состояния, как в мясорубке.

Когда эта еда попадает в организм в таком виде, желудок отдыхает, задействуя не так много ферментных систем, как при расщеплении цельного куска мяса. Измельченное мясо входит в «стол № 5» — речь идет о паровых котлетах, которые приготовлены из мясного фарша. Если добавить в него кабачки, зелень, морковь или лук, котлеты станут еще полезнее. Овощи позволят сделать объем порций больше, улучшить питательный состав блюда, а также снизить нагрузку на желудок и кишечник.