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    04 октября 2020, 16:58

    Раскрыт секрет приготовления идеальных вареных яиц

    Анатолий Минкин

    Варка куриных яиц — это целая наука. При неправильном приготовлении они могут лопнуть в кипящей воде, трудно очищаться от скорлупы или просто стать резиновыми. Автор китайского сайта Sohu дал несколько советов, чтобы избежать этих ошибок.
    Раскрыт секрет приготовления идеальных вареных яиц

    Прежде всего нужно 10 минут подержать яйца в холодной воде, а после отправлять в кипяток. Таким образом скорлупа будет отходить от них от одного прикосновения, а белок и желток станут очень нежными.

    Кроме того, важно правильно выбрать продукт при покупке. Для этого нужно потрясти яйцо. Если услышите звук, то это признак того, что оно испортилось. А во время варки стоит следить за временем, чтобы белок сильно не свернулся и не превратился в тянущуюся массу.

    Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рекомендовал есть яйца тем людям, у которых проблемы со сном. Он пояснил, что наряду с орехами и твердым сыром там содержится гормон мелатонин, который помогает спокойно и быстро засыпать. Также восполнить недостаток гормона можно при употреблении в пищу бананов, брокколи, меда и помидоров.

    Новости SMI.FM