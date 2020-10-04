Раскрыт секрет приготовления идеальных вареных яиц

Прежде всего нужно 10 минут подержать яйца в холодной воде, а после отправлять в кипяток. Таким образом скорлупа будет отходить от них от одного прикосновения, а белок и желток станут очень нежными.

Кроме того, важно правильно выбрать продукт при покупке. Для этого нужно потрясти яйцо. Если услышите звук, то это признак того, что оно испортилось. А во время варки стоит следить за временем, чтобы белок сильно не свернулся и не превратился в тянущуюся массу.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рекомендовал есть яйца тем людям, у которых проблемы со сном. Он пояснил, что наряду с орехами и твердым сыром там содержится гормон мелатонин, который помогает спокойно и быстро засыпать. Также восполнить недостаток гормона можно при употреблении в пищу бананов, брокколи, меда и помидоров.