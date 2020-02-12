Раскрыт секрет долголетия от самого старого мужчины на Земле

Самый старый мужчина на Земле рассказал журналистам, почему дожил до 112 лет и 344 дней. Японец Титэцу Ватанабэ заявил, что секрет его долголетия в том, что он много улыбается и никогда не злится.

Информация появилась на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Мужчина родился 5 марта 1907 года в семье фермеров. Он закончил сельскохозяйственное училище и стал работать в компании, которая занимается сбором сахарного тростника. Японец вышел на пенсию 1974 году. С сыном он построил загородный дом и выращивал на участке овощи и фрукты. У него также было больше сотни деревьев бонсай.

На текущий момент состояние здоровья долгожителя не позволяет ему вести активный образ жизни. Он проживает в доме престарелых.

Япония богата на долгожителей, самый старый из когда-либо живущих мужчин Дзироэмон Кимура, проживший 116 лет и 54 дня тоже был родом из страны восходящего солнца. А самой старой женщиной, из живущих на Земле считается японка Канэ Танака, которой 117 лет 40 дней.