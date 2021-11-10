Раскрыт маршрут ралли-рейда «Шелковый путь» в 2022 году

Участники ралли-рейда «Шелковый путь» в 2022 году будут соревноваться в России. Стартовой точкой для гонки выбрали Астрахань, а завершится заезд в Москве.

Онлайн-презентацию маршрута «Шелковый путь» провели 10 ноября. Гонка стартует 7 июля в Астрахани. За день до начала соревнований в городе пройдут административные и технические проверки.

Затем участники заезда отправятся в Грозный, Элисту, Волгоград и Воронеж. Длина всего маршрута составит 4380 километров, а протяженность специальных участков — 2,8 тысячи километров.

«Что делает „Шелковый путь“ особенным? То, что каждый год участники гонки преодолевают совершенно новый маршрут, который никогда не повторяется. Не станет исключением и гонка 2022 года — ее дистанция откроет для каждого участника много нового», — отметил руководитель проекта Владимир Чагин.

Он добавил, что в 2022 году отмечается 350-летие со дня рождения Петра I. Так совпало, что гонки пройдут в городах, связанных с именем императора. Спортивный директор ралли-рейда Люк Альфан подчеркнул, что раньше гоночные соревнования никогда не проходили в Чечне.

«Местные власти и население оказали нам самый радушный прием, продемонстрировав открытость и неподдельный интерес к развитию туризма и автоспорта в регионе. Особо хочу отметить высокую безопасность данного региона», — сказал Альфан.

По словам первого замруководителя ралли-рейда Виктора Соколова, «Шелковый путь» является не просто поездкой из одной точки в другую, а представляет собой настоящее приключение.

В 2020 году ралли-рейд «Шелковый путь» отменили из-за ситуации с коронавирусом. В 2021 году гонщики выступали только в России, так как заезды в Китае и Монголии решили не проводить. Причиной стали пандемия и бубонная чума.