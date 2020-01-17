Аноним показал возможный дизайн PlayStation 5

«Слышал, что это не окончательный или фальшивый рендер, поэтому давайте посмеемся, пока он в итоге не окажется окончательным», — написал он под постом.

На макетах, которые опубликовал инсайдер, видно, что новая консоль будет состоять из двух четырехугольников со скошенными сторонами. Между ними будет находиться более тонкая квадратная деталь — именно с ее помощью они пересекаются в центре, в виде Х-образной конструкции.

На нижней детали консоли будут располагаться необходимые для подключения интерфейсы. В средней части есть перфорация для вентиляции приставки, а также два разъема USB — для подключения и зарядки геймпадов.

Точная дата выхода PlayStation 5 пока не известна, однако ранее сообщалось, что она поступит в продажу в конце 2020 года.