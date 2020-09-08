Жене Петросяна не понравилось Черное море. Ее раскритиковали подписчики

Брухунова в ответ на вопрос, почему она не побывала на пляже ответила: «Я не купаюсь в Черном море в России. Мне холодно и грязно. Думаю, дискуссию можно завершить».

Подписчики возмутились. По их мнению, можно было ответить и подобрее.

«Я живу на море, и мне конечно вообще наплевать, кто там где купался, а есть люди которые море и не видели никогда, и ничего такого в этом вопросе нет», — написала kharchenko7462.

«Ехать на море и купаться в бассейне — это как-то странно, на мой взгляд», — прокомментировала пост Брухуновой emka2008.

В конец августа в Сети появилось видео, возмутившее многих россиян. На ролике запечатлена отдыхающая, которая стригла ногти на берегу Черного моря рядом с другими отдыхающими.