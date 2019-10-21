Раскрепоститься, когда тебе за 30. Бабушка-блогер из Подольска учит уходить в отрыв

Вот так они «уходят в блогеры» — 18 тысяч подписчиков. Уже эксперт, Галина Романовна, больше известная как ГР, учит всех, кто хочет быть на экранах смартфонов страны. Уровень первый — изучить контент на ютубе.

Источник фото: телеканал «360»

Раскрепоститься так, как Галина, могут не все. Что это — стереотип или внутренняя зажатость?

«Ты вообще можешь двигаться так, как хочешь. Если ты можешь брейк, браво. А не можешь — танцуй, что можешь», — говорит блогер Галина Спасская.

Источник фото: телеканал «360»

Наполнить будни активностями — это еще полдела, нужно освободиться внутренне. Примеров много, но в основном заграничные. И эта привычка не ориентироваться на цифры в паспорте многим идет на пользу. 68-летняя Сюзи Грант из Великобритании ведет блог и вдохновляет ровесников.

Источник фото: телеканал «360»

Канал 85-летней американки Лилл из Коннектикута смотрят полмиллиона подписчиков.

Источник фото: телеканал «360»

Те, кто готов к радикальным переменам, есть и в Подмосковье. Быть блогерами всем и не обязательно, важно довериться интуиции и сделать свою жизнь ярче.

Источник фото: телеканал «360»

«На ютубе часто что-то смотрю, еще Фейсбук, у меня там много знакомых. В вотсапе очень тоже. Ну, „Одноклассники“ как-то меньше, мне хватает общения в этих», — делится участница программы «Активное долголетие» Людмила Правикова.

Источник фото: телеканал «360»

В этом культурно-просветительском центре Подольска по программе «Активное долголетие» занимаются 150 человек. Кроме хореографии, есть поэтические и музыкальные вечера, арт-терапия, пение, клубы по интересам и йога.

«У нас сейчас такие бабушки современные все стали, косыночки уже никто и не носит», — говорит участница программы «Активное долголетие» Александра Подвигайло.