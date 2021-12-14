Расколотые ядра и пестициды. «Внимание! Еда!» проверила гречку из магазинов

Когда в 2020 году в России пошли слухи о закрытии продовольственных магазинов и дефиците, этот продукт смели с полок в первую очередь. Ничего удивительного, ведь эта крупа считается самой главное в России. Речь идет о гречке, которую в рамках программы «Внимание! Еда!» проверило Роскачество.

Где впервые нашли гречку

Родиной гречки считается Индия и Непал. Оттуда три с половиной тысячи лет назад ее начали завозить в Китай, Корею и Японию. По мнению историков, в Европу крупа попала во времена татаро-монгольского вторжения.

Гречкой эту крупу стали называть на Руси, потому что ее продавали торговцы из Греции или Византии. Возможно, ее назвали благодаря греческим монахам, которые к тому времени нередко встречались на славянских землях — монахи часто растили для использования в пищу неприхотливый и питательный злак.

Прошло много веков, и гречка стала излюбленным продуктом у славянских народов. Такие страны, как Украина, Россия и Белоруссия, имеют блюда национальной кухни, которые приготовлены с данной крупой. Сейчас Российская Федерация является самым главным ее потребителем, поэтому здесь культивируется половина мирового урожая гречихи.

Проверка качества

На экспертизу Роскачества отправились образцы следующих торговых марок:

1. «Просто Азбука»;

2. «Агро Альянс»;

3. Smart;

4. Maltagliati;

5. «Шебекинская».

Роскачество проверило эти образцы по всем показателям: органолептические свойства, микробиология, наличие посторонних примесей, соответствие содержимого упаковки и надписи на ней и безопасность продукта.

По результатам проверки не все образцы получили наивысший балл из-за некоторых не соответствий стандарту качества. Например, в образце торговой марки Maltagliati обнаружены следы пестицидов. Также оценку снизили за расколотые ядра крупы.

Первое место в рейтинге заняли торговые марки «Просто Азбука», «Агро Альянс» и Smart. Они полностью соответствуют всем требованиям — пять баллов из пяти. На втором месте гречка торговой марки Maltagliati, она получила 4,8 балла. На последнем месте оказалась гречневая крупа торговой марки «Шебекинская» — 4,4 балла.

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