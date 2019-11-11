Депутат Госдумы прокомментировал раскол в Православном мире

Гаврилов указал, что сохранить единство Православия сейчас является первостепенной задачей.

«К сожалению, Православный мир и наше гражданское общество переживает драматический период в связи с усилением и углублением раскола Церквей, тревожными событиями на Украине. Многие члены Межпарламентской Ассамблеи Православия обеспокоены тем, что события между Церквями могут отразиться на уникальном единстве нашего Православного мира, повлиять на отношения между нашими парламентами и народами. Мы считаем, что это отразится на объеме и характере культурных связей, паломничества, гуманитарных проектов, политических контактов», — заявил депутат.

Он отметил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал происходящий раскол реализацией плана разрыва между Грецией и Россией.

Гаврилов обратил внимание на бедственное положение верующих на Украине и Ближнем Востоке.

«По-прежнему остаются захваченными десятки храмов, сотни людей пострадали в результате действий радикалов и сторонников раскола. На сегодняшний момент обстановка очень тревожная в связи с активностью радикалов. Тысячи наших единоверцев и соотечественников на Украине становятся беженцами», — посетовал депутат.

Избежать катастрофы можно, по мнению Гаврилова, «усилив сотрудничество между парламентариями, институтами гражданского общества, в частности Российским фондом мира, и христианскими организациями, учеными, расширив контакты по гуманитарной, образовательной, паломнической линии».