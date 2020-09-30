«Расхолаживает работу официантов»: ресторатор назвал плюсы запрета на включение чаевых в счет

Начиная с 2021 года кафе и рестораны не смогут больше включать чаевые в счета гостей. Ресторатор Алексей Васильчук поддержал новые правила, так как денежное поощрение официантов должно быть добровольным.

По словам Васильчука, сейчас заведения довольно редко включают чаевые в счет. Часто встретить дополнительные проценты в счете можно только на банкетных мероприятиях.

«Это такой инструмент, когда в банкеты люди включают 10% за сервис. С точки зрения текущей работы ресторанов мало кто с этим работает. Я, честно говоря, считаю, что такая система расхолаживает работу официантов», — заявил «360» совладелец ресторанного холдинга RESTart Vasilchuk Brothers и российской сети ресторанов «Чайхона №1».

Он пояснил, что в случае включения чаевых в счет официант знает, что точно их получит, поэтому может не выкладываться на работе. Васильчук отметил, что чаевые должны быть добровольным решением гостя.

«Когда чаевые включены в счет, они попадают во все налогооблагаемые базы, в том числе НДС. А это зарплата и налоги. Механизма, который разделяет, на сегодняшний день не существует, поэтому, по моему мнению, сейчас люди напрямую подключаются к официантам через QR-коды — и это гораздо удобнее для официантов в том числе», — заключил ресторатор.

Ранее правительство утвердило новые правила работы кафе и ресторанов. С 1 января 2021 года в чек нельзя будет включать чаевые и какие-либо дополнительные услуги. Все цены должны будут быть прописаны в меню.