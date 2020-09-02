Россияне рекордно сократили свои расходы в 2020 году

Первые полгода 2020-го выдались сложными из-за пандемии коронавируса. В целях борьбы с распространением COVID-19 в стране россияне соблюдали самоизоляцию, учебные заведения перешли на дистанционное обучение, а многие работодатели отправили своих сотрудников на удаленную работу.

Нынешний показатель уменьшения потребительских расходов стал максимальным с 2006 года, ведь за последние 13 лет траты в первые шесть месяцев года только увеличивались.

При этом «карантинная экономия», в зависимости от региона, могла достигать 41 тысячи рублей. Сильнее всего россияне снизили траты на рестораны, путешествия и одежду.

Желание накопить финансовую подушку на черный день стало одной из главных причин сокращения расходов. По словам экспертов, объем сбережений на фоне пандемии стал выше почти в пять раз.

Из-за слухов о повторном введении коронавирусных ограничений среди россиян упал спрос на туры. Туристы стали бронировать билеты с выездом не позднее ближайшего месяца.