Депутаты Госдумы предложили компенсировать расходы на электричество и мобильную связь тем, кто работает удаленно, за счет работодателей. Сделать это можно будет несколькими способами.

«Это будет определяться трудовым договором либо дополнением к трудовому договору. Это может решаться и другими путями по соглашению сторон, через увеличение зарплаты. А если траты носят массовый характер, это уже предмет коллективного договора», — рассказал «360» член комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Тарасенко.

Он отметил в первую очередь расходы на телефон, которые серьезно могут сказаться на кошельках некоторых сотрудников.

«Это будет зависеть от характера работы человека на удаленной работе. Одно дело — аналитик, который читает различные издания. Другое дело — к примеру, диспетчер, который по восемь часов проводит у телефона», — заявил Тарасенко.

В целом он не уверен, что подобную инициативу включат непосредственно в сам Трудовой кодекс. Это скорее «предмет договоренности между работодателем и работником», подчеркнул депутат.

По его словам, сейчас законопроект о дистанционной работе еще даже не принят в первом чтении, поэтому пока о нововведениях для удаленщиков говорить рано.

Ранее пакет поправок в Трудовой кодекс об удаленке уже поддержали в Министерстве труда и социальной защиты.