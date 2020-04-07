    07 апреля 2020, 19:29

    Расходы россиян в первую нерабочую неделю упали почти вдвое

    Эля Данилюк

    Из-за пандемии и вынужденного карантина жители нашей страны стали гораздо меньше тратить. За первую неделю расходы среднестатистической российской семьи упали на 47,6% по сравнению с предыдущей неделей. Данные привел исследовательский холдинг Ромир.
    Расходы россиян в первую нерабочую неделю упали почти вдвое

    Объем повседневных расходов сократился в два раза и достиг отметки в 3376 рублей. Таким образом, средняя российская семья потратила на 3068 рублей меньше, чем неделей ранее, говорится в исследовании.

    Расходы россиян в первую нерабочую неделю упали почти вдвое | Изображение 1
    Источник данных: Ромир, 2020

    При этом, снизилась и частота походов россиян по магазинам. По сравнению с неделей 23–29 марта показатель в первую нерабочую неделю снизился на 34,8%.

    По мнению экспертов Ромира, это говорит либо о достаточно четком соблюдении режима самоизоляции в стране, либо о покупках, которые россияне совершили впрок заранее. Согласно прогнозам, расходы продолжат снижаться и в следующие недели пандемии — ведь у людей нет необходимости в постоянном потреблении, когда они находятся дома, уверены специалисты.

    Ранее аналитики назвали регионы с самыми высокими тратами на еду. Это Ингушетия, Дагестан и Чукотка. При этом Москва и Подмосковье оказались в конце списка.