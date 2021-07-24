Расходы россиян на ЖКХ выросли на 11%

Средний платеж за услуги ЖКХ за первые шесть месяцев 2021 года вырос в России на 11% и составил 3 459 рублей. Самые высокие суммы в квитанциях зафиксировали в Тюмени. Она обогнала Москву и Санкт-Петербурге.

Исследование, основанное на данных клиентов, провел банк «Русский стандарт». В итоге эксперты пришли к выводу, что самая большая средняя сумма платежа за «коммуналку» в мобильном приложении банка в первом полугодии была зафиксирована в Тюмени (4 446 рублей), сообщил ТАСС.

В Москве эта сумма составила 3 518 рублей, а в Петербурге 3 002 рубля. Авторы исследования считают, что средний чек мог подорожать в силу нескольких факторов. Первый — пандемия. Из-за нее в прошлом году во время локдауна многие россияне уехали на дачи и в загородные дома, снизив потребление воды и электричества.

Помимо этого, в апреле 2020 года потребителям запретили начислять пени за просрочку платежей. А зима в прошлом году была теплее, чем в этом. За счет этого у россиян получилось сэкономить на оплате за отопление.