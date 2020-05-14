Расходы россиян на продукты во время самоизоляции выросли

В период самоизоляции траты россиян на продукты выросли. Больше денег на них уходит у 35% опрошенных жителей страны. Многие люди предпочитают реже бывать в магазинах.

Продуктовые расходы оценили специалисты Роскачества и компании OMI (Online Market Intelligence), сообщила газета «Известия».

За последний месяц на питание потратили большие суммы около трети респондентов — 35%. Увеличение трат связано с тем, что люди постоянно находятся дома.

Четверть принявших участие в исследовании — 25% — заявили, что, наоборот, сократили расходы. Сделать это удалось, поскольку россияне покупают только необходимые продукты.

За покупками в сетевые магазины отправляются 58% респондентов, еще 31% выбирает торговые точки ближе к дому. Крупные гипермаркеты жители страны посещают реже всего — в 9% случаев.

Больше всех сократили частоту походов в магазины у дома москвичи и петербуржцы. За покупками туда в Москве ходят 22% опрошенных, а в Санкт-Петербурге — 14%. Популярностью такие торговые точки пользуются у жителей Дальневосточного и Северо-Кавказского федерального округов — 54% и 52% соответственно. Несетевые магазины выбирают 45% респондентов из Сибири.

Реже выходить за продуктами предпочитают 70% участников исследования. Покупательское поведение на фоне пандемии коронавируса никак не изменилось у 26% опрошенных.

В исследовании Роскачества и OMI приняли участие 1036 россиян.

В Системе быстрых платежей (СБП) предложили ввести для каждого жителя страны собственный QR-код для оплаты покупок. Его достаточно будет показать продавцу на кассе на экране смартфона.