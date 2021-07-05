Расходы россиян на ЖКХ предложили возмещать

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин предложил возмещать россиянам часть средств потраченных на оплату услуг ЖКХ. Деньги на это можно выделить из федерального бюджета.

«Вопрос о том, чтобы упростить меры социальной поддержки, то есть прямые выплаты от государства на компенсацию оплаты за ЖКХ, либо <…> чтобы региональные власти снизили тарифы», — отметил он в беседе с URA.ru.

Депутат считает целесообразным снижение тарифов для россиян и перекладывание обязанности подсчитывать «выпадающие» доходы энергетиков на кабмин.

По его мнению, правительству проще напрямую взаимодействовать с энергетиками.

Тарифы на коммунальные услуги в России повысили с1 июля. В среднем по стране они увеличились на 3,3%. В регионах тарифы индексируются с учетом местных особенностей, но не выше предельного уровня.