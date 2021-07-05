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    05 июля 2021, 04:32

    Расходы россиян на ЖКХ предложили возмещать

    Наталья Жуковская

    Депутат Госдумы Дмитрий Ионин предложил возмещать россиянам часть средств потраченных на оплату услуг ЖКХ. Деньги на это можно выделить из федерального бюджета.

    Расходы россиян на ЖКХ предложили возмещать

    «Вопрос о том, чтобы упростить меры социальной поддержки, то есть прямые выплаты от государства на компенсацию оплаты за ЖКХ, либо <…> чтобы региональные власти снизили тарифы», — отметил он в беседе с URA.ru.

    Депутат считает целесообразным снижение тарифов для россиян и перекладывание обязанности подсчитывать «выпадающие» доходы энергетиков на кабмин.

    По его мнению, правительству проще напрямую взаимодействовать с энергетиками.

    Тарифы на коммунальные услуги в России повысили с1 июля. В среднем по стране они увеличились на 3,3%. В регионах тарифы индексируются с учетом местных особенностей, но не выше предельного уровня.